Dois fisioterapeutas e os últimos dois jogadores do Sporting no julgamento ao ataque em Alcochete

Os fisioterapeutas Ludovico Marques e Gonçalo Álvaro estavam no interior da Academia no dia do ataque e prestam hoje declarações no tribunal de Monsanto.

O médio argentino, de 28 anos, Bataglia já tinha começado a prestar declarações, mas terá de regressar esta 5.ª feira para concluir o testemunho no Tribunal do Montijo onde os jogadores do Sporting têm estado a prestar declarações por videoconferência, no dia marcado para chamar o último jogador leonino arrolado como testemunha: a audiência de Sebastien Coates está marcada para a tarde desta quinta-feira.