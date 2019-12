Sessão de julgamento do ataque à academia de Alcochete marcada por uma revelação

O 12º dia de julgamento da invasão à Academia do Sporting ficou marcado por uma revelação: praticamente não existia relacionamento entre entre Bruno de Carvalho e os jogadores. Daniel Podence admitiu-o e também o médico do Sporting suportou esta tese, ao alegar que havia muita tensão no ar na véspera da invasão.