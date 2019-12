Linha do Metro do Porto interrompida em Gondomar

A queda de uma árvore obrigou hoje de manhã à interrupção da circulação do metro do Porto na Linha F, entre Contumil e Fânzeres, em Gondomar, na zona de Rio Tinto, disse à Lusa fonte da empresa.

De acordo a fonte, às 07:30 ainda não havia previsão para a normalização do serviço naquela linha, pelo que a empresa recomenda a utilização do serviço da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e dos operadores de transporte privados.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto disse que o mau tempo que se fez sentir durante a madrugada levou à queda de "muitas dezenas de árvores" e ao desabamento de outras estruturas por todo o distrito.