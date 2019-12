O ponto de situação da depressão Elsa

Última atualização às 14:41

Nove distritos estão esta quinta-feira sob aviso vermelho devido à chuva forte e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora. A Proteção Civil alerta a população para o agravamento das condições meteorológicas, que só deverão começar a acalmar no domingo.

Milhares de ocorrências

Desde as 15:00 de quarta-feira e até às 12:00 desta quinta-feira, a Proteção Civil registou 1.800 ocorrências. A maior parte está relacionada com quedas de árvores e quedas de estruturas, havendo igualmente o registo de inundações.

Desalojados e famílias sem luz

A depressão Elsa provocou ainda pelo menos nove desalojados no concelho de Almada, sete em Santo Tirso, no Porto, e outras quatro em Vila Verde, Braga. Há também milhares de casas e edifícios sem luz, principalmente no norte do país. Há 26 concelhos afetados e as situações mais graves são Amarante, Barcelos, Vila Verde, Fafe e Guimarães.

Circulação do metro interrompida em Gondomar devido a queda de árvores

A circulação da linha F do metro de Gondomar foi interrompida depois da queda de várias árvores. O alerta foi dado pouco antes das 06:00 desta quinta-feira, ainda antes do metro estar a funcionar. O autarca afirmou que as árvores em risco de queda estão a ser removidas.

No Porto, o metropolitano também está com a circulação condicionada devido ao mau tempo.

Vento dobra oito postes em Famalicão

O vento dobrou pelo menos oito postes na localidade de Joane, em Famalicão. A vila de Jorne ficou praticamente sem eletricidade devido aos estragos na rede de média tensão. As equipas estão no terreno, em reparações.

Viseu foi um dos distritos mais afetados pela depressão Elsa

A Proteção Civil respondeu a mais de 100 pedidos de ajuda, no distrito de Viseu, durante a noite. O caso mais preocupante é de uma derrocada numa estrada que serve o concelho de Vouzela. A N228, que faz a ligação entre Vouzela e a A25, chegou a estar cortada devido à derrocada de toneladas de pedras e terra.

O vento derrubou ainda árvores e postes. Uma árvore caiu sobre dois carros.

Resgatados nos Açores dois tripulantes de veleiro francês naufragado

A Força Aérea Portuguesa (FAP) resgatou na quarta-feira dois tripulantes do veleiro francês 'Pinocchio', que naufragou a 389 quilómetros a sudoeste das Lajes da ilha Terceira. O veleiro estava "submerso, apenas com a proa à superfície, com dois tripulantes na água, agarrados ao casco".

De acordo com a Força Aérea as condições meteorológicas no local "eram muito adversas, com ondas de nove metros, tendo os náufragos sido localizados após o lançamento de 'flares', um tipo de pirotecnia que produz uma luz brilhante ou um calor intenso sem explosão usada em situações de emergência.

Depois da depressão Elsa, prepare-se para o Fabien

O mau tempo só deve dar tréguas no domingo, após a passagem de uma nova depressão, Fabien, que deve trazer mais vento e precipitação, em especial no Norte e Centro do país, segundo Nuno Moreira, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.