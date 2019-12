Zero avança com nova queixa contra Portugal por falhas na recolha de resíduos elétricos

Portugal vai recolher para reciclagem menos de metade da quantidade de resíduos elétricos e eletrónicos que devia atingir este ano, afirmou hoje a associação ambientalista Zero, que vai queixar-se novamente à Comissão Europeia.

Em comunicado, a Zero assinala que Portugal vai "falhar redondamente os seus compromissos com a União Europeia" porque a meta definida pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática era 103 mil toneladas e as entidades gestoras licenciadas pelo Estado só vão recolher "no máximo 48 mil toneladas" este ano.