Em Santarém, o pico da subida do caudal do rio Tejo foi registado às 20h00 desta sexta-feira. Ainda assim, o plano de emergência continua ativo. É acionado a partir dos 1500 cúbicos por segundo, no entanto em algumas zonas ultrapassou os três mil.

Durante a tarde, foram registadas quedas de árvores e dois deslizamentos de terra. A população foi recomendada a retirar os bens das casas por precaução.

Algumas estradas estão cortadas junto aos rios em Constância.