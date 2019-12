Luís Montenegro faz dueto com Tony Carreira no Programa da Cristina

Luís Montenegro aceitou o convite de Cristina Ferreira e alinhou num dueto com Tony Carreira, na canção "Sonhos de menino".

O candidato à liderança do PSD confessou que gosta de cantar e também de cozinhar. Prometeu voltar ao programa quando for líder do PSD e mais tarde, também como Primeiro-ministro, para cozinhar um arroz de cabidela, que é uma das suas especialidades.

Numa entrevista em que falou da família e da infância, Montenegro apresentou-se como uma "pessoa feliz" e mostrou-se convicto de que vai vencer as eleições diretas do partido.