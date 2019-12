Obras no Bolhão vão demorar mais um ano do que o previsto

As obras do mercado do Bolhão vão demorar mais um ano do que o previsto, estando agora o prazo de conclusão do restauro apontado para maio de 2021.

O atraso deve-se às condições instáveis do terreno e à degradação das galerias superiores, o que o presidente da Câmara do Porto assegura que não era possível de detetar nos estudos preliminares.

Rui Moreira garante ainda que o projeto não será alterado, mas que estas questões técnicas e de segurança obrigam a implementar um método de construção diferente.