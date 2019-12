Águas baixam no Mondego, mas ainda existem riscos

O nível das águas do Mondego está a baixar, mas Coimbra continua a ser o distrito mais preocupante para as autoridades. As chuvas e ventos fortes provocaram ontem, ao final da tarde, o colapso do dique na margem direita do rio.

A Linha do Norte continua cortada, não há circulação de comboios entre Lisboa e Porto.

Por precaução, ao longo do dia, centenas de pessoas foram retiradas de casa e o Plano Municipal de Emergência chegou mesmo a ser ativado em algumas localidades.

Apesar de já não estar a chover, a zona do baixo Mondego ainda não tem capacidade para escoar a água.

A Proteção Civil diz que as próximas horas vão, por isso, ser decisivas. Coimbra é um dos cinco distritos que continuam este domingo sob aviso vermelho, juntamente com o Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga.