Desconhecem-se as causas do naufrágio que causou a morte de um pescador

Um pescador morreu e outro sofreu ferimentos ligeiros num incidente com uma embarcação da Ganchourra, esta manhã, na ilha da Culatra, no concelho de Olhão. A vítima mortal foi já encontrada perto da rebentação, desconhecem-se as causas do naufrágio.