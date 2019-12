Luís Montenegro diz que não será seguro de vida do PS

Luís Montenegro garante que, com ele como líder, o PSD nunca será o seguro de vida do Governo e de António Costa. E que se tiver de haver eleições antecipadas, “não há drama”.

Num artigo de opinião publicado esta quinta-feira no jornal Público, Luís Montenegro acusa Rui Rio de prosseguir uma estratégia de passividade, resignação e abertura a acordos políticos com o PS.

O candidato à liderança do PSD nas eleições de dia 11 diz não ter dúvidas de que se Rio continuar à frente do partido, vai viabilizar os próximos orçamentos do Governo PS, o que seria "um desastre para a democracia".

Montenegro garante que, se for ele o eleito a 11 de janeiro para chefiar o partido, o PSD será uma alternativa clara e estará indisponível para dar a mão a um Governo que “não é reformista”.