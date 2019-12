Luís Montenegro: "Não se percebe o tabu do PSD à volta do orçamento"

Luís Montenegro não compreende porque é que Rui Rio ainda não divulgou o sentido de voto do PSD quanto à proposta do Orçamento do Estado. Num encontro com militantes em Paredes, o candidato à liderança do partido diz que o país tem uma oposição e um Governo fracos.