Mulher assassinada pelo marido à frente dos filhos

A agressão fatal aconteceu no apartamento onde o casal vivia com dois filhos menores, no centro de Leiria. O homem terá degolado a companheira com um x-ato, esta sexta-feira à noite. As crianças estavam em casa e terão assistido ao crime.

Terá sido o proprio suspeito a chamar as autoridades antes de fugir. O homem seguiu viagem pelo IC2. Despistou-se na zona de Pombal e acabou por ser detido.

Pelo que a SIC apurou, o casal brasileiro estava em processo de separação. As queixas de violência doméstica eram frequentes.

A mulher com cerca de 35 anos e funcionária de um café, em Leiria, dizia às amigas que não apresentava queixa às autoridades porque estava a legalizar-se.

Este é mais um caso a juntar à lista de vítimas mortais em contexto de violência doméstica em Portugal. Só este ano, morreram mais de 30 pessoas, mais 10 por cento do que em 2018.