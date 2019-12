Mas afinal, a década termina em 2019 ou 2020?

Com 2020 a chegar, multiplicam-se conteúdos sobre o resumo da década e é já tradição a confusão quando encerramos um ano que termine com o algarismo 9.

Parece lógico que a década comece e termine em anos "redondos" - uma vez que uma década são 10 anos - mas, se queremos ser exatos, é no ano terminado em 1 que realmente começa uma nova década.

Isto porque uma grande parte do mundo ocidental utiliza o calendário gregoriano - um calendário estabelecido pelo Papa Gregório XII em 1582 e que trata o nascimento de Jesus Cristo como ano 1.

Significa isto que saltamos do ano 1 antes de Cristo imediatamente para o ano 1 do primeiro milénio. Com o fim do ano 1, segue-se o ano 2 e por aí adiante até ao ano 10.

Portanto, todas as décadas começam nos anos 1 e acabam no final dos anos que terminam em zero.

Em suma, estamos na década que começou no ano de 2011 e que termina em 2020.