O Presidente da República diz hoje, pela primeira vez, a sua mensagem de Ano Novo a 1.890 quilómetros de Lisboa, a partir do Corvo, a mais pequena ilha dos Açores, onde festejou a passagem de ano.

Será uma mensagem que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa promete ser "discreta", por ainda não ter decidido se se recandidata ou não ao cargo, decisão essa que está "longe" de ser tomada.

Mais de uma centena de corvinos quiseram entrar com Marcelo Rebelo de Sousa no último ano do mandato.