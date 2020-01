Ex-PR de Cabo Verde pede para se esperar pela justiça no caso de estudante que morreu

O ex-Presidente de Cabo Verde Pedro Pires pediu esta segunda-feira que se espere pelas investigações e pela justiça portuguesa no caso do estudante cabo-verdiano que morreu após agressões em Bragança.

"Vamos esperar que se esclareçam as condições do assassinato. Não vamos para já condenar ninguém, mas vamos esperar os resultados, vamos contar que será feita uma investigação", reagiu Pedro Pires, na cidade da Praia, no lançamento das atividades comemorativas do 20 de janeiro, cujo ato oficial vai ser no município de Santa Cruz, interior da ilha de Santiago.