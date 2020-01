Governo garante que responsáveis pela morte de cabo-verdiano vão ser julgados

O Governo português garantiu que os responsáveis pela agressão ao jovem cabo-verdiano de 21 anos que morreu em Bragança vão ser identificados e levados à justiça.



Um grupo de cerca de 15 pessoa terá atacado o jovem à saída de uma discoteca no passado dia 21 de dezembro.

O estudante acabou por morrer no dia da passagem de ano, no Hospital de Santo António, no Porto.

O ministro dos negócios estrangeiros de Cabo Verde e o embaixador do país em Portugal já pediram mais esclarecimentos às autoridades portuguesas.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.