Medo causado pelo ataque à academia levou Rui Patrício a sair de Portugal

Rui Patrício disse esta segunda-feira em tribunal que pensou que ia morrer durante o ataque na academia de Alcochete. Numa sessão do julgamento de Alcochete, o antigo guarda-redes contou que deixou de responder a mensagens do ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.

O internacional português foi ouvido por Skype na 16.ª sessão do julgamento da invasão à academia leonina, em Alcochete, em 15 de maio de 2018, com 44 arguidos, incluindo o antigo presidente do clube Bruno de Carvalho, que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.