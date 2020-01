Jorge Jesus ouvido hoje por videoconferência no julgamento ao ataque a Alcochete

Jorge Jesus vai ser ouvido hoje, na 17.ª sessão do julgamento da invasão ao ataque à academia de Alcochete. O Tribunal de Almada autorizou que Jesus testemunhe por videoconferência ou através de Skype, a pedido do antigo treinador do Sporting. Ontem foi a vez de Rui Patrício. O guarda-redes disse que pensou que pensou que ia morrer durante o ataque à academia.

O advogado de Jorge Jesus pediu que a inquirição, marcada para as 14:00, seja "realizada por videoconferência, a partir do Tribunal Judicial de Almada, salvaguardando também, e desde já, a hipótese de, por motivos profissionais, na data agendada [Notes:o seu constituinte] não se encontrar em Portugal (facto que se desconhece atualmente), prestar o seu depoimento via Skype", refere o documento, que deu entrada no Tribunal de Almada em 20 de dezembro.



Por despacho datado de 23 de dezembro, a juíza de círculo do Tribunal de Almada Teresa Maria Gouveia da Costa, com a concordância do Ministério Público, autorizou a inquirição à distância de Jorge Jesus.



"Defiro o requerido, em conformidade com o parecer do magistrado do Ministério Público, autorizando a inquirição de Jorge Fernando Pinheiro de Jesus através de telecomunicação em tempo real, a partir do palácio da Justiça de Almada, ou via Skype, se se encontrar ausente no estrangeiro, facto que deve confirmar nos autos com a antecedência suficiente, indicando as referências de contacto necessárias à realização da diligência", pode ler-se na decisão.



No mesmo despacho, a juíza mantém a prisão preventiva a Nuno Mendes, conhecido como Mustafá e líder da claque Juventude Leonina, em resposta a um segundo requerimento interposto pela defesa do arguido a pedir a alteração da medida de coação.