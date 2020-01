PJ ouviu cerca de 10 pessoas sobre o homicídio do estudante cabo-verdiano em Bragança

A Polícia Judiciária já ouviu cerca de 10 pessoas, entre possíveis intervenientes e testemunhas, relacionadas com o homicídio do estudante cabo-verdiano em Bragança. Entretanto estão a ser organizadas marchas silenciosas contra a violência e de homenagem a Luís Giovani em várias cidades do país.