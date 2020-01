Num encontro com os militantes do PSD, em Loures, Miguel Pinto Luz pediu recato à direçao nacional do PSD, defendendo a autonomia da Madeira, no referendo sobre o número de militantes que podem votar nas diretas.

O candidato à liderança do partido, defende também os deputados madeirenses que vão abster-se na votação do Orçamento do Estado