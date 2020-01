Corrida à presidência do PSD vai à segunda volta

Com a totalidade dos votos apurada, nenhum dos três candidatos às eleições internas do PSD obteve maioria absoluta na votação deste sábado. Rui Rio e Luís Montenegro, os dois mais votados, seguem assim para uma segunda volta, a ser disputada no próximo sábado, 18 de janeiro.

O atual líder do partido, Rui Rio, obteve 49,44% dos votos, seguido por Luís Montenegro, com 41,26%. Miguel Pinto Luz fica em último, com apenas 9,28%.

É a primeira vez na história do partido que os militantes não conseguem decidir o líder à primeira volta. Só em 2012 foi colocada a possibilidade nos estatutos de uma segunda volta, sempre que um candidato não obtivesse a maioria absoluta.