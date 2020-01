Marcelo Rebelo de Sousa chegou a Maputo e foi ao barbeiro. Só para aparar, porque não tem tempo para visitar o barbeiro de sempre.

Entre a preocupação com os cortes e os ciúmes do barbeiro Manuel, esta é a história do Presidente da República no barbeiro.

O vídeo é dos enviados SIC a Moçambique, Pedro Cruz e José Vaio.