Marcelo foi o primeiro chefe de Estado a reunir-se com o reeleito Presidente de Moçambique

Marcelo Rebelo de Sousa foi o primeiro chefe de Estado a reunir-se com o reeleito Presidente moçambicano, Filipe Nyusi. O encontro aconteceu hoje, no palácio da presidência em Maputo. Na quarta-feira, Marcelo vai marcar presença na tomada de posse Nyusi, ponto alto da visita de cinco dias do Presidente português a Moçambique.

Esta terça-feira, Marcelo visita também a Escola Portuguesa de Maputo e, ao fim do dia, encontra-se com membros da comunidade portuguesa.