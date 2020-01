Federação sindical da função pública inicia congresso marcado por saída de Ana Avoila

A Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública (FNSFP) inicia hoje, em Braga, o seu XII Congresso, cujo ponto alto será a saída de Ana Avoila da coordenação e a eleição de Sebastião Santana.

Os delegados dos quatro sindicatos que integram a federação sindical, filiada na CGTP, vão discutir os principais problemas que afetam os trabalhadores da administração pública e definir as linhas de orientação programática para os próximos quatro anos.

Sob o lema "Lutar e Avançar nos Direitos! - Salários, Carreiras, Serviços Públicos", os representantes dos sindicatos da função pública do Norte, do Centro e do Sul e do sindicato dos trabalhadores consulares vão aprovar as reivindicações pelas quais se vão bater e vão eleger a nova direção.

A atual coordenadora, Ana Avoila, vai deixar o sindicalismo aos 66 anos de idade, após 34 anos de dedicação exclusiva, 16 dos quais na liderança da federação.

Sebastião Santana, atualmente dirigente do Sindicato da Função Pública do Sul e Regiões Autónomas, é o candidato à coordenação que vai ser votado no congresso.

Ana Avoila é também coordenadora da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, mas não se sabe ainda se será Sebastião Santana a ocupar esse lugar.

A FNSFP, constituída há 41 anos, é composta por quatro sindicatos, representando cerca de 68.000 trabalhadores.

A Frente Comum funciona como uma plataforma reivindicativa e de negociação com o Governo, integra 29 sindicatos e federações, como a Fenprof ou o STAL, representando cerca de 300 mil trabalhadores da administração pública.

A intervenção de abertura do congresso será feita por Ana Avoila, que se mantém em funções até ao final de fevereiro, mas a de encerramento será feita pelo novo coordenador.

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, participa no XII Congresso da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e fará a intervenção político sindical final.