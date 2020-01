Militantes do PSD da Guarda impedidos de votar

Cerca de 40 militantes da Guarda impedidos de votar acusam a direção do PSD de querer ganhar na secretaria e admitem recorrer à Justiça.

Os militantes garantem que enviaram as cartas para atualização de dados dentro do prazo e que até hoje não receberam as referências de multibanco para pagar quotas e votar.

Rui Rio venceu no distrito da Guarda com 756 votos contra 451 de Luís Montenegro.