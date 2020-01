O relato do secretário-técnico do Sporting do ataque à academia

O secretário-técnico adjunto do Sporting foi ouvido esta sexta-feira no julgamento do ataque à academia do Sporting, em Alcochete.

Contou que soube, cerca de meia hora antes da invasão, que os adeptos iam aparecer na academia, pensando que ia ser um encontro pacífico à semelhança de anteriores.