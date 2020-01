Motorista agredido em Massamá

Foi agredido ontem à noite, em Massamá, o motorista que terá denunciado Cláudia Simões, a mulher que diz ter sido espancada por um agente da PSP na Amadora.

O condutor preparava-se para iniciar um novo trajeto quando foi abordado e violentamente agredido.

Uma testemunha relatou a agressão à SIC.

O homem ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital Amadora-Sintra.

No local esteve montado um forte dispositivo policial. A vítima foi inicialmente encaminhada para o Hospital Amadora-Sintra mas, devido à gravidade dos ferimentos, seguiu para o Hospital São Francisco Xavier, onde está internado.

Ao que a SIC apurou, além do uso de força física, o homem foi também esfaqueado.

Fonte da PSP garantiu inicialmente à SIC que a vítima seria o motorista do autocarro que, no passado domingo, denunciou a passageira Cláudia Simões, que alega ter sido espancada pelo agente que a deteve. Contudo, num novo contacto, diz apenas que se trata de um motorista da Vimeca, a mesma empresa do homem envolvido no caso, sem confirmar ou negar que seja o motorista que denunciou Cláudia Simões.

