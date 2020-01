18 feridos em incêndio num lar de Abrantes

O alerta foi dado por volta das 10h30 da manhã. Para além do combate às chamas, os bombeiros voluntários de Abrantes tiveram ainda de evacuar o lar de idosos em Rossio ao Sul do Tejo, no distrito de Santarém, que, à hora do incêndio, albergaria 18 idosos e três funcionários.

Pelas 12h10, os bombeiros ainda estavam ainda a assistir os utentes no local, devido à inalação de fumos.

"A esta hora o incêndio está extinto, mas estamos no local a avaliar e a assistir os utentes e os funcionários, essencialmente devido a problemas por inalação de fumos", confirmou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, António Jesus.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 33 operacionais e 13 viaturas dos bombeiros, uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Torres Novas, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Abrantes, um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e autoridades policiais.

O incêndio foi combatido pelos bombeiros de Abrantes, Vila Nova da Barquinha, Constância, Entroncamento e Sardoal.