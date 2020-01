Deputados condenam palavras de André Ventura sobre Joacine 

São cada vez mais os deputados que condenam as declarações de André Ventura. O deputado do Chega sugeriu que Joacine Katar Moreira devia voltar para o país de origem. Isto depois do Livre ter sugerido que todo o património das ex-colónias que estão em museus e monumentos portuguêses deviam ser devolvidos. Ventura, acusado de racismo e sexismo, diz que apenas usou uma linguagem irónica.