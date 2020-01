Ministra da Justiça condena "discurso xenófobo" de André Ventura

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, condenou o "discurso xenófobo" do deputado do Chega, André Ventura, que numa publicação do facebook sugeriu que a deputada Joacine Katar Moreira fosse "devolvida ao seu país de origem", após a deputada ter proposto a devolução do património das ex-colónias às comunidades de origem.