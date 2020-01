BE considera que aumentos de 0,3% são "abaixo do que o país pode"

A deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, juntou-se esta sexta-feira à manifestação da função pública, com vista a exigir aumentos salariais mais significativos. Segundo o partido, os aumentos de 0,3% garantidos pelo Governo na proposta de Orçamento do Estado são insuficientes e que há margem para subir os salários.

Seis mil funcionários públicos protestam contra proposta de aumento salarial

Pelo menos seis mil pessoas participam esta sexta-feira na manifestação nacional da função pública, em Lisboa, contra a proposta de aumentos salariais de 0,3% apresentada pelo Governo, segundo números avançados à Lusa por fonte policial.

A manifestação partiu do Marquês de Pombal pelas 15:10 e chegou às 16:20 a São Bento, junto da residência oficial do primeiro ministro, António Costa, e, segundo as estimativas da polícia, estão entre seis a sete mil pessoas no protesto.

