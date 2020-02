Luís Montenegro afirmou este sábado que não vai encabeçar nenhuma lista ao Conselho Nacional do PSD, mas assegurou que vai votar na lista de Paulo Cunha.

O candidato derrotado nas diretas do PSD foi abordado pela comunicação social no momento me que regressava de um almoço com outros militantes do partido. Questionado sobre se esse almoço não poderia passar a ideia de uma oposição interna, Montenegro respondeu apenas que está nas tintas para quem faça interpretações malévolas.



