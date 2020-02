CDS e PSD reúnem-se na quinta-feira

A direção do CDS vai reunir-se com o PSD na quinta-feira, num encontro que está marcado para as 14:30, na sede dos sociais-democratas, como confirmou à SIC fonte dos centristas.

Eleito no final de janeiro, Francisco Rodrigues do Santos disse no passado domingo, no encerramento do Congresso do PSD, que esperou pela nova direção do PSD reeleita para começar pelos sociais-democratas a apresentação de cumprimentos aos partidos políticos.

Na ocasião, o líder do CDS aproveitou para desafiar Rui Rio para coligações para as autárquicas, considerando que há agora condições para um entendimento entre os dois antigos parceiros de coligação.

A reunião acontece também a uma semana do Parlamento começar a discutir a legalização da eutanásia, tema em que os centristas se opõem e já fizeram saber que querem contar com o PSD.