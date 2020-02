Despenalização da eutanásia vai ser debatida no parlamento

PS, Bloco de Esquerda, PEV, PAN e Iniciativa Liberal vão apresentar projetos de lei relativos à despenalização da eutanásia, no debate que terá lugar no parlamento, no dia 20 de fevereiro.

Todos os partidos defendem que a morte assistida tem de ser realizada em estado de consciência e em situações de doenças incuráveis ou fatais.