Marcelo Rebelo de Sousa chegou a Nova Deli para visita de Estado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou hoje a Nova Deli para uma visita de Estado à Índia com um programa concentrado em três dias, até domingo, entre a capital indiana, Mumbai e Goa.

O chefe de Estado, que saiu de Lisboa na quarta-feira e fez escala no Dubai, aterrou no aeroporto internacional de Nova Deli perto das 20:00 locais (14:30 em Lisboa).

À chegada, foi recebido pelo ministro indiano dos Transportes Marítimos, Mansukh Mandaviya. Depois, houve uma curta cerimónia de boas-vindas com um grupo de dançarinas tradicionais.

Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se à Índia para dar continuidade ao estreitamento de relações impulsionado pelos primeiros-ministros português, António Costa, e indiano, Narendra Modi, que fizeram visitas recíprocas nos últimos três anos.

Hoje, em Nova Deli, o Presidente da República tem apenas um jantar privado.

Os encontros institucionais com o seu homólogo indiano, Ram Nath Kovind, e com o primeiro-ministro Narendra Modi - ambos membros do Partido do Povo Indiano (BJP), de direita, pró-hindu - terão lugar na sexta-feira.