Marcelo diz que Portugal quer "processo sem ruído" na polémica com Venezuela

O Governo determinou a abertura de um inquérito a eventuais falhas na segurança do aeroporto de Lisboa, depois de Caracas acusar a TAP e o Executivo de terem sido coniventes na tentativa alegada de introdução de explosivos na Venezuela, pelo tio de Juan Guaidó.

No entanto, o ministro Eduardo Cabrita considera que as acusações do regime venezuelano não têm qualquer fundamento.