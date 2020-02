Centenas de pessoas manifestam-se no Porto pela libertação de Rui Pinto

Centenas de pessoas manifestaram-se este sábado à tarde, em frente ao Tribunal da Relação do Porto, pela libertação do pirata informático Rui Pinto.

O protesto contou com lesados do BES e apoiantes do pirata informático. Na manifestação, estiveram ainda algumas figuras ligadas ao FC Porto, entre elas, o líder dos Super Dragões.

Os manifestantes exigiram o estatuto do denunciante e a suspensão da prisão preventiva.

Rui Pinto é responsável pela denúncia dos casos Football Leaks e Luanda Leaks, mas há mais documentos revelados pelo hacker que estarão a ser analisados.

O pirata informático mantém a intenção de colaborar com as autoridades portuguesas no combate à criminalidade económica, de acordo com o seu advogado em Portugal, Francisco Teixeira da Mota.

No processo em Portugal, Rui Pinto foi acusado pelo Ministério Público de dezenas de crimes de acesso ilegítimo e um de extorsão na forma tentada no caso Doyen.