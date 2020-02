Autarca do Seixal diz que aeroporto do Montijo "é opção completamente errada"

O presidente da Câmara Municipal do Seixal diz que devia ter-se debatido mais tempo o aeroporto do Montijo e considera que o local escolhido não é o melhor. Esta quarta-feira, na SIC Notícias, Joaquim Santos criticou as palavras do ministro das Infraestruturas no Parlamento.

Veja também: