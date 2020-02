Cavaleiro João Moura investigado por alegados maus tratos a animais

Dos cerca de 40 cães que João Moura tinha na herdade, a GNR e o veterinário municipal consideraram que 18 galgos ingleses estavam em risco e foram apreendidos. Os restantes continuam a passear nas imediações da quinta de Santo António em Monforte, onde o toureiro é também criador desta raça.

A operação levada a cabo pelas autoridades aconteceu na tarde desta quarta-feira e partiu de uma denúncia anónima.

O cavaleiro foi detido para prestar declarações ao Ministério Público. Saiu em liberdade e fica a aguardar o desenvolvimento do inquérito com termo de identidade e residência.

A SIC tentou contactar o arguido a propósito deste caso, mas João Moura apenas quis prestar declarações a uma publicação tauromáquica.

Os 18 cães apreendidos com sinais de subnutrição e muitos deles doentes com leishmaniose – uma patologia provocada por um inseto parasita e incurável para os animais – ficaram à guarda do município de Monforte, que por incapacidade do canil local acabou por distribuir os galgos por várias instituições de acolhimento.