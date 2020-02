Caso da criança esquecida na carrinha está no Ministério Público

Os responsáveis do Centro Paroquial de Assistência do Juncal participaram ao Mnistério Público o caso da criança de 2 anos que, na segunda-feira, ficou 8 horas esquecida na carrinha da creche.

Numa nota enviada à SIC, a instituição de Porto de Mós que a criança frequentava, esclarece que está, desde esse dia, a realizar diligências internas para apurar o que aconteceu e que desde logo disponibilizou todo o apoio à família da menina.

Sofia ficou cerca de oito horas fechada na carrinha, presa pelo cinto de segurança, na cadeira de transporte, sem que alguém desse pela sua falta.

A menina não voltou a esta creche e a mãe cancelou também o transporte dos irmãos para a escola primária, depois de apresentar queixa na GNR de Porto de Mós.



Na segunda-feira uma criança de dois anos ficou esquecida na carrinha da creche que frequentava durante todo o dia. Os responsáveis do Centro Paroquial de Assistência do Juncal, no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, só à noite contaram aos pais o que tinha acontecido.

Sofia de dois anos costumava viajar na carrinha de transporte escolar com a irmã e o irmão mais velho. Ela para a creche, os outros para a escola primária, transporte assegurado pela instituição na ida e no regresso. Na passada segunda-feira a menina chegou a casa perto das 18 horas. Mas nada foi dito aos familiares.

Ninguém estranhou nada nem mesmo a mãe que quando chegou um pouco mais tarde falou com a menina que lhe disse que “tinha ficado de castigo”

Só à noite quando recebeu a visita de responsáveis da instituição ficou a saber o que tinha acontecido.

A família critica a forma como a instituição tratou todo o caso tendo, entretanto, já apresentado uma queixa na GNR de Porto de Mós.