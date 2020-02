Ministro avisa que construção do aeroporto do Montijo cai se lei não for alterada

Todos os partidos, à exceção do PSD, criticam a vontade do Governo em retirar poder às câmaras para vetar o aeroporto do Montijo.

No debate desta quarta-feira no Parlamento, o Ministro das Infraestruturas garantiu que o Governo vai respeitar a decisão maioritária dos partidos, mas avisa, no entanto, que a construção do aeroporto do Montijo cai por terra se a lei não for alterada.

