Governo está em diálogo com as autarquias sobre aeroporto no Montijo

O primeiro-ministro diz que o Governo está em diálogo com as autarquias da Moita e do Seixal por causa do novo aeroporto no Montijo.

Antes do Conselho de Ministros descentralizado em Bragança, António Costa admitiu que quer perceber a opinião do PSD em relação à alteração da lei que permite às câmaras vetar o projeto do novo aeroporto.

