Governo quer apoio da oposição para alterar a lei e avançar com aeroporto do Montijo

As autarquias do Seixal e da Moita não dão parecer favorável ao novo aeroporto do Montijo. Sem alternativas, o Governo quer mudar a lei que dá poder de veto às câmaras municipais e procura o apoio da oposição dentro do Parlamento.

O PSD insiste que o Executivo deve negociar a construção com as autarquias. Já o Presidente da República recusa comentar a proposta do Governo para a alteração à lei.

