Semana da Igualdade da CGTP começa hoje com plenário e concentrações

A CGTP inicia hoje a Semana da Igualdade, com plenários e debates em mais de 1.000 locais de trabalho e concentrações e desfiles por todo o país, para protestar contra a inferiorização da mulher no mundo do trabalho.

A Semana da Igualdade decorre até sexta-feira, sob o lema "Emprego de Qualidade -- Viver e Lutar em Igualdade", com ações em 50 localidades.

As ações de luta previstas vão ser aproveitadas para a divulgação de casos reais de mulheres trabalhadoras que são vítimas de situações de violação da lei da igualdade.

Para este primeiro dia da Semana da Igualdade está marcada um desfile e concentração em Faro, junto ao hospital, onde os trabalhadores vão relatar problemas concretos, nomeadamente relacionados com os direitos de parentalidade.

A CGTP-IN vai estar representada em Faro pela sindicalista Fátima Messias, da Comissão Executiva e coordenadora da Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens.

Para o Funchal estão hoje marcadas ações de protesto e denúncia em torno da conciliação da vida laboral com a vida familiar e pessoal, com trabalhadoras do hipermercado Continente e com trabalhadoras do setor de limpeza de hotéis.

Em Castelo Branco vai decorrer uma ação de denúncia pública com dirigentes, delegados sindicais e trabalhadores, com concentração junto à Câmara Municipal e desfile por algumas ruas no centro da cidade.

Com esta semana pela igualdade, a CGTP pretende alertar para o facto de as mulheres continuarem a ser mais mal pagas do que os homens e serem particularmente afetadas pela precariedade, ao mesmo tempo que são as principais vítimas de assédio e de doenças profissionais.