Defesa de António Joaquim pondera recorrer sobre porte de arma

A defesa de António Joaquim não vai recorrer quanto aos factos apurados, mas pondera fazê-lo sobre a legalidade ou não do porte de arma do arguido.

A arguida Rosa Grilo foi esta terça-feira condenada à pena máxima de prisão de 25 anos pelo homicídio do marido, o triatleta Luís Grilo.

Em liberdade desde dezembro, António Joaquim, o amante de Rosa Grilo, foi absolvido do crime de coautoria do homicídio, mas foi condenado a dois anos de prisão, com pena suspensa, por posse de arma proibida.

