Autarcas do Seixal e Moita continuam contra a construção do aeroporto no Montijo

Alcochete seria a melhor localização para o novo aeroporto, mas está obrigado contratualmente a construir no Montijo. Quem o diz é o presidente da Câmara do Seixal, que esteve reunido esta quarta-feira com o primeiro-ministro e o ministro das Infraestruturas.

O autarca do Seixal sugeriu a António Costa que mudasse o contrato com a ANA – Aeroportos de Portugal, que obriga o Governo a construir no Montijo.

O autarca da Moita, que também é contra a solução Montijo, esteve também esta manhã em São Bento. Diz-se aberto ao diálogo, mas acredita que os problemas inerentes ao Montijo são inultrapassáveis.





