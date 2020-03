Advogado de Bruno de Carvalho faz alegações finais no caso do ataque à Academia de Alcochete

Cumpre-se esta sexta-feira a 37ª sessão do julgamento ao caso do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, onde serão feitas as alegações finais, por parte do advogado de defesa de Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting.

A repórter da SIC, Nelma Serpa Pinto, faz o ponto de situação.

