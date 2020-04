Centro do SEF no aeroporto de Lisboa encerrado após homicídio de ucraniano

O Centro de Instalação Temporária do SEF, no aeroporto de Lisboa, vai ficar fechado, pelo menos, até ao final do mês de abril.

A decisão foi tomada pelo ministro da Administração Interna na sequência do caso da morte de um ucraniano naquele local.

Esta manhã no Parlamento, Eduardo Cabrita afirmou que, do ponto de vista administrativo, o que aconteceu está algures entre a negligência grosseira e o encobrimento grave.