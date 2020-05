Menina de 9 anos desaparecida em Peniche ainda não foi encontrada

Ainda não foi encontrada a menina de nove anos que desapareceu em Atouguia da Baleia, perto de Peniche, na noite de quarta-feira.



A criança vive com a mãe na zona do Bombarral e passa alguns períodos em casa do pai.

Foi precisamente da casa do pai que desapareceu na noite de quarta para quinta feira.

Já não é a primeira vez que isso acontece.

As operações de busca estão no terreno há três dias, com equipas cinotécnicas e drones a sobrevoarem as zonas.

Várias pessoas se juntaram às autoridades na busca pela criança.